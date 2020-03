Scambio Radu-Musso: Marotta ci prova, le ultime

Se in un primo momento Radu sarebbe stato scelto come vice Samir Handanovic, oggi prende corpo un altro possibile scenario. Come rivela ‘Calciomercato.it’, l’Inter pensa di scambiare proprio Ionut Radu con Juan Musso dell’Udinese, valutato 25 milioni di euro e da sempre pallino del club nerazzurro. Il prezzo di Radu si aggira attorno ai 15 milioni di euro.

