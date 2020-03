Bomber Origi vice Lukaku: nuovo nome dalla Premier League

Si guarda ancora alla Premier League per il vice Lukaku. Come riporta ‘Sky Sports Uk’, i nerazzurri starebbero pensando a Divock Origi, 24enne belga del Liverpool e connazionale del bomber nerazzurro. In uscita dai ‘reds’, potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro. Marotta tenterà di prelevarlo con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

