Tutto deciso: via Sanchez, a giugno torna a Manchester

L’Inter ha deciso: Alexis Sanchez tornerà a Manchester a giugno. L’attaccante cileno non ha convinto la dirigenza nerazzurra per riscattarlo a titolo definitivo. Influenzato dall’infortunio che l’ha costretto ad uno stop di circa 3 mesi, il cileno non è riuscito a dare il proprio contributo come Conte e Marotta auspicavano. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, l’Inter ha così deciso di rispedirlo al mittente considerando che i circa 12 milioni di euro che percepisce sono decisamente fuori budget per la società nerazzurra.

