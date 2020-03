Conferme su Nainggolan: il Cagliari studia la formula

Arrivano conferme sulla possibilità che Radja Nainggolan possa rimanere al Cagliari. Secondo ‘Tuttosport’, il sodalizio sardo ha già chiesto all’Inter di tenerlo in vista della prossima stagione, ricevendo come risposta un’apertura anche se a condizioni comunque difficili. Il ​centrocampista belga, anche per volere della società, non troverebbe molto spazio con Conte e l’addio a titolo definitivo sembra essere la soluzione migliore per tutti. Giulini deve trovare il compromesso giusto e non sarà facile: l’Inter chiede almeno 20 milioni di euro per trattare.

