Calciomercato Inter, conferme sullo scambio | Marotta al lavoro

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto il tentativo da parte dell’Ad Marotta di imbastire uno scambio col Bayern Monaco

Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter cercherà di accontentare Antonio Conte rinforzando la rosa nei settori chiave. Per quanto riguarda il centrocampo, la preferenza assoluta del tecnico dovrebbe essere ancora rappresentata da Arturo Vidal, nome che potrebbe finire nell’ambito dell’affare Lautaro Martinez col Barcellona. Vista comunque la sicura partenza di Borja Valero, in scadenza di contratto e quella probabile di Matias Vecino, per la mediana urgerà almeno un altro tassello. Sempre più autorevole a riguardo la candidatura di Corentin Tolisso, centrocampista francese fuori dai piani futuri del Bayern Monaco e per questo motivo messo in vendita.

Calciomercato Inter, Marotta prova lo scambio: le ultime

Il classe ’94 di Tarare, vicino al Napoli quando indossava ancora la maglia del Lione, viene valutato 35 milioni di euro. Troppi per i nerazzurri e in generale per un giocatore soltanto di buonissimo livello, per giunta ai margini del progetto sportivo, per questo come riporta ‘Sport Mediaset’ – confermando quanto già ipotizzato da Interlive.it nei giorni scorsi – Marotta è al lavoro per prendere il suo cartellino attraverso uno scambio con Ivan Perisic. Uno scambio, tuttavia, non alla pari dato che per il riscatto dell’esterno croato i bavaresi dovrebbero tirare fuori 20 milioni di euro. Inoltre gli stessi starebbero cercando di strappare uno sconto. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Perisic più una decina di milioni potrebbe essere un’offerta sufficiente per regalare a Conte il Campione del Mondo (2018) Tolisso, sul quale ci sarebbero anche altri club importanti, tra cui il Milan.

