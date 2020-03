Giroud: il francese non rinnova con il Chelsea. Inter e Lazio pronte a prenderlo

Giroud: il francese non rinnova con il Chelsea. Inter e Lazio pronte...

Inter, l’attaccante del Chelsea Olivier Giroud ha rifiutato il rinnovo del contratto quindi la prossima estate potrebbe arrivare a parametro zero alla corte di Antonio Conte. Ma attenzione alla concorrenza della Lazio

INTER GIROUD AGGIORNAMENTO/ Dopo il tira e molla di questo inverno, l’attaccante Olivier Giroud è rimasto al Chelsea dopo essere stato accostato spesso all’Inter e soprattutto dopo che le voci di mercato, davano come già fatto il suo trasferimento a Milano. Dalle ultime notizie sembra che il calciatore francese, abbia rifiutato la proposta di rinnovo da parte del club inglese e quindi questa estate, potrebbe essere la volta buona per l’approdo del calciatore alla corte di Antonio Conte, che finalmente avrà il vice Lukaku, che chiedeva dallo scorso mercato.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”

Il club milanese però dovrà stare molto attento alla concorrenza della Lazio, con Lotito e soprattutto Tare pronti ad un’asta per portare nella capitale il giocatore francese, che si libererà a parametro zero dal club inglese. Come ha spiegato Calciomercato.it