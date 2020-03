Coronavirus | Godin torna in Uruguay: “Lo ha permesso il club”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate da Godin sui suoi social. Il difensore, come altri sei nerazzurri, ha fatto ritorno in Patria

“Ora mi tocca fare la quarantena preventiva in casa, qui in Uruguay, essendo responsabile e cosciente della situazione”. Così Diego Godin nel video pubblicato sui suoi profili social. Il centrale uruguagio è tornato in Patria come altri sei compagni nerazzurri: Brozovic, Handanovic, Eriksen, Young, Moses e Romelu Lukaku.

“Il club ha permesso agli stranieri di raggiungere il loro Paesi e le loro abitazioni – ha aggiunto l’ex Atletico Madrid – Ho deciso di venire in Uruguay, ovviamente senza risultare positivo al coronavirus e dopo aver superato la quarantena preventiva in Italia. Raccomando a tutti di restare in casa chi deve fare la quarantena la porti a termine – ha sottolineato in conclusione. CLICCA QUI – è l’unica cosa per lottare contro questa pandemia. Restate in casa questa situazione ne usciamo tutti insieme”.

Calciomercato Inter, Godin verso l’addio: le ultime

Godin dovrebbe lasciare l’Inter nella prossima sessione di calciomercato. Possibile il ritorno in Spagna, proprio all’Atletico Madrid oppure per vestire la maglia del Valencia. Occhio, però, alla Premier: giusto oggi è stato rilanciato l’interesse nei suoi confronti del Tottenham di Mourinho, non a caso suo grande estimatore. Staremo a vedere.

