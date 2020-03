Godin verso l’addio: ‘scambio’ di difensori con Mourinho

Diego Godin è sempre più vicino all’addio dall‘Inter. Le ultimissime indiscrezioni in merito al centrale difensivo parlano di un forte interesse di club inglesi e spagnoli per la prossima stagione. Il 34enne centrale potrebbe optare per un’esperienza in Premier League: secondo il ‘Daily Mirror’ José Mourinho sarebbe seriamente intenzionato a prenderlo per sostituire Vertonghen, in scadenza di contratto e nel mirino proprio dei nerazzurri a costo zero.

