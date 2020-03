Calciomercato Inter, accelerata della Juventus | Marotta va ko

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un talento della nostra Serie A che tanto piace ai nerazzurri ma per il quale la Juventus è in netta pole

Già nella prossima sessione di calciomercato l’Inter potrebbe provare a mettere le mani su uno dei migliori talenti della nostra Serie A. Si parla infatti di nerazzurri in pole per Gaetano Castrovilli, mezz’ala della Fiorentina valutata sui 40 milioni di euro. Gli ottimi rapporti con la società viola potrebbero però consentire ai nerazzurri di prendersi il classe ’97 a condizioni economiche migliori. Da battere la concorrenza soprattutto del Napoli.

Calciomercato Inter, sprint Juventus per Tonali

I nerazzurri puntano anche un altro giocatore viola, quel Federico Chiesa per il quale è da tempo in atto una sfida infuocata con la Juventus. Per il figlio d’arte i bianconeri sono in pole, visto l’accordo che hanno da tempo sulla base di un quinquennale da 5 milioni. ‘La Vecchia Signora’ è avanti pure per il talento forse più puro del nostro campionato, Sandro Tonali. A tal proposito, stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Spagna, c’è stata negli ultimi giorni un’altra accelerata che si pensa possa essere decisiva da parte proprio della Juve per il classe 2000, nel mirino anche di diverse big straniere. L’operazione con le ‘Rondinelle’ potrebbe andare in porto sui 50 milioni di euro, comprese magari un paio di contropartite tecniche.

