Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul riscatto di Perisic partendo dalle dichiarazioni di Rummenigge e sul paventato interesse per Tolisso

Il Bayern Monaco chiude i rubinetti: “Nessuno oggi sa esattamente come la crisi legata all’emergenza coronavirus modificherà il calcio nelle prossime settimane e nei prossimi mesi – le parole a ‘TZ.de’ del CEO del club tedesco – Per questo motivo abbiamo deciso di interrompere tutti i discorsi per i nuovi possibili acquisti. Ma posso già prevedere oggi che gli stipendi dei giocatori e le cifre dei trasferimenti verranno rivalutati dai club in Europa. Il calciomercato sarà regolato e adeguato da domanda e offerta”. A questo punto torna a forte rischio il riscatto di Ivan Perisic, fissato a 20 milioni di euro, da parte dei bavaresi.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, Conte pressa e l’Inter riparte all’assalto | I dettagli

Calciomercato Inter, da Perisic a Tolisso: le ULTIME di INTERLIVE.IT

In realtà Interlive.it aveva già anticipato la concreta possibilità di un mancato riscatto da parte del Bayern, che invece da un po’ di giorni veniva dato per certo. Con i rosso-bianchi al lavoro per strappare però uno sconto e l’Inter al contempo interessata a uno scambio o comunque a Corentin Tolisso, centrocampista francese in uscita proprio dal club teutonico. A tal proposito, le informazioni raccolte da Interlive.it danno i nerazzurri non granché interessati all’ex Lione. Non a caso in ottica acquisto del suo cartellino, stando a fonti vicine alla società bavarese, non ci sono stati movimenti ‘ufficiali’ da parte dell’Inter. E’ possibile, invece, che il classe ’93 di Tarare sia stato proposto dal suo entourage, oppure dal Bayern stesso se non da qualche agente legato al suo management.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, dissapori in società | Da Lautaro a Coutinho: le ultime di InterLive

E’ possibile, invece, che il classe ’93 di Tarare sia stato proposto alla dirigenza dal suo entourage, oppure dal Bayern stesso se non da qualche agente/intermediario legato al suo management.

LEGGI ANCHE ->>> Erede Handanovic: Pastorello all’opera, ma spunta altro nome | Le ultime di InterLive