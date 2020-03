Calciomercato, Inter snobbata | “Vuole giocare in Bundesliga”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate dall’agente di un giocatore di recente accostato al club nerazzurro

“E’ alla prima stagione da professionista, la sua crescita è stata enorme ma è già pronto per il grande salto”. Così Nick Mavronmaras, agente di Jonathan David, ai microfoni de la ‘Ruhr Nachrichten’. L’attaccante 2000 canadese sarebbe nel mirino dell’Inter così come di diversi grandi club europei, ma a quanto pare ha già scelto la sua destinazione futura: la Bundesliga. “Vuole giocare in Germania! – ha esclamato il suo procuratore prima di tesserne le lodi – Ci sono pochi ventenni migliori di lui in Europa, a mio parere vale uno dei primi cinque club del Continente. Ruolo? E’ un dieci che agisce dietro due punte”.

Calciomercato Inter, “offerta record” per David

“A gennaio abbia ricevuto un’offerta record ma l’abbiamo rifiutata – ha idichiarato lo scorso febbraio il Ds del Gent Michel Louwagie, confermando che il ragazzo è super ambito – Vorremmo trattenerlo un’altra stagione, anche per questo gli abbiamo rinnovato il contratto fino al giugno 2023“. Difficile se non impossibile, però, che ciò accada. David è destinato all’addio nella prossima sessione di calciomercato, anche se è ad oggi improbabile un suo approdo in Serie A. Per lui potrebbero volerci almeno 25 milioni.

