Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni di un argentino che è da tempo nel mirino del club nerazzurro

L’Inter è alla ricerca di un nuovo vice ma anche di un erede di Samir Handanovic. Il club nerazzurro sta valutando diversi profili: da Radu, già di sua proprietà e candidato autorevole a diventare il prossimo ‘secondo’ dello sloveno anche se negli ultimi giorni ha preso quota la candidatura di Sepe del Parma, a Meret del Napoli e Onana dell’Ajax fino a Musso dell’Udinese.

Giusto l’argentino si è preso la scena in queste ore confessando di ambire a essere nuovamente nella stessa squadra (i due sono stati assieme già nel Racing di Avellaneda) di Lautaro Martinez: “Mi piacerebbe giocare con lui (insieme già nel Racing), così come con altri giocatori che ho già avuto come compagni di squadra – le sue parole a ‘Oléì – E’ uno dei migliori attaccanti del mondo, un lottatore. Si dice che possa andare al Barcellona? Dipenderà da molte situazioni, bisogna prendere tutto con le pinze”.

Calciomercato Inter, Musso strizza l’occhio ai nerazzurri

Il 25enne ha poi risposto proprio in merito all’interessamento nei suoi confronti del club targato Suning: “Fa piacere sentire queste voci, sapere che una squadra così importante come l’Inter è interessata al mio cartellino mi dà tanti stimoli per dare sempre di più il meglio di me. Adesso, tuttavia, sono concentrato al cento per cento sull’Udinese: grazie a questo club ho ottenuto la prima convocazione in Nazionale argentina. Per il futuro non escludo nulla”, ha concluso Musso valutato sui 25 milioni e nel mirino pure del Chelsea.

