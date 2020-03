Calciomercato, Pedro in Serie A ma non all’Inter | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Pedro che ha da poco annunciato il suo addio al Chelsea. Lo spagnolo è corteggiatissimo da un club di Serie A

Arrivano conferme anche alla redazione di Interlive.it sul concreto tentativo della Lazio di mettere le mani su Pedro. L’esterno spagnolo, allenato da Conte al Chelsea, ha da poco annunciato il suo addio ai ‘Blues’ con cui è in scadenza di contratto nel prossimo giugno anche se l’emergenza coronavirus potrebbe prolungare – visto che si discute della possibile ripresa della Premier proprio a giugno – di un paio di mesi la sua permanenza a Londra. Il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ svela pure i dettagli dell’offerta che avrebbe presentato il club di Lotito all’ex Barcellona: contratto triennale da 3,5 milioni a stagione. In questi giorni il 32enne di Santa Cruz de Tenerife è stato accostato anche al Siviglia.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, erede Handanovic | Nuovo nome e derby col Milan

Calciomercato Inter, Pedro ‘occasione’: ma ora gli obiettivi in casa Chelsea sono altri

Pedro potrebbe essere un’opportunità interessante di calciomercato anche per l’Inter, che al momento però guarda in casa Chelsea soprattutto per rinforzare corsia mancina e attacco. I nomi sono ormai stranoti: Marcos Alonso e Olivier Giroud. Per il francese, questa appena cominciata potrebbe essere una settimana forse decisiva.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, dalla Spagna | Accordo per scambio shock!

Sensi, riscatto e cessione | Ipotesi scambio col Barcellona