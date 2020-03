Moriero: lo sciuscià nerazzurro compie oggi 51 anni

Inter, lo sciuscià nerazzurro Francesco Moriero compie oggi 51 anni. Il club nerazzurro gli ha inviato i suoi personali auguri con un bellissimo messaggio, ricordando il suo gol contro il Neuchatel Xamas

INTER MORIERO COMPLEANNO/ L’ex giocatore ed ora allenatore, anche se la sua ultima esperienza con la Cavese è durata solo 4 partite di campionato e una di Coppa Italia di serie C senza vittorie prima di essere subito esonerato, compie oggi 51 anni. Lo sciuscià nerazzurro Francesco Moriero compie gli anni e in attesa di avere miglior fortuna nel prossimo campionato, per ora si accontenta di festeggiare il suo compleanno.

