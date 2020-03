Paganin: “Conte nei prossimi mesi potrebbe adottare un nuovo sistema di gioco”

Inter, l’ex difensore Massimo Paganin ha voluto dare un’opinione sulla possibilità che Conte potrebbe adottare qualche nuova soluzione al suo sistema di gioco nei prossimi mesi

INTER MASSIMO PAGANIN DICHIARAZIONI/ L’ex difensore Massimo Paganin, in nerazzurro dal 1993 al 1997, in attesa di vedere se e quando le squadre torneranno nuovamente in campo e soprattutto se si concluderà o meno questo campionato, ha voluto dare un’opinione sulla sua ex squadra, ai microfoni di TuttoMercatoWeb Radio.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, erede Handanovic | Nuovo nome e derby col Milan

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Queste le sue parole: “Conte sta provando già nuove cose. Hanno provato con la difesa a quattro, ma anche con un centrocampo a tre. Non è semplice cambiare il proprio pensiero tattico, serve un percorso. E’ vero che serve intensità e predisposizione, ma non è così semplice. Credo che nei prossimi mesi potremo vedere un nuovo sistema di gioco”.