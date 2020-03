Sfuma Coutinho: secco no al ritorno ai nerazzurri

Secco no: arrivano conferme sull’affare sfumato che vede coinvolto Coutinho. In estate tornerà al Barcellona e il club vuole venderlo ad un ottimo prezzo, prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di euro, troppi per l’Inter. In un primo momento si era parlato di un possibile scambio con Lautaro Martinez ma i nerazzurri preferirebbero altri tipi di giocatori. La pista più concreta, attualmente, lo riporterebbe in Inghilterra.

