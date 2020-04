Calciomercato Inter, torna Allegri | Marotta fiuta l’affare

Beppe Marotta pianifica il calciomercato Inter dopo l’emergenza coronavirus. Il ritorno in panchina di Allegri favorisce un affare per i nerazzurri.

In attesa di capire se e quando si potrà tornare a giocare dopo l’emergenza coronavirus, l’Inter ha già iniziato a mettere a punto le strategie della prossima sessione estiva di calciomercato. A tal proposito l’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è molto attento a quanto sta succedendo in Inghilterra e più precisamente al Newcastle. Il club bianconero sta per passare nella mani di Al-Rumayyan – il ventesimo posto nella classifica dei più ricchi al mondo secondo Forbes – pronto a rilevare l’80% delle quote della società. I tifosi dei Magpies già sognano di tornare ai fasti della fine degli anni ’90 e inizio del nuovo millennio, quando lottavano per vincere la Premier League e facevano strada in Champions. E il primo obiettivo è affidarsi ad un grande allenatore, individuato in Massimiliano Allegri.

Calciomercato, Allegri al Newcastle: l’Inter prova il colpo

Come accennato, l’Inter vigila sul ritorno in panchina di Allegri. Qualora andasse in porto la trattativa con il Newcastle, infatti, Marotta coglierebbe la palla al balzo per sfruttare i buoni rapporti con gli inglesi dopo la cessione in prestito di Lazaro a gennaio, per proporre un nuovo affare. A prescindere dal riscatto dell’esterno austriaco, i nerazzurri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Mauro Icardi, vecchio pallino del tecnico toscano sin dai tempi della Juventus. Sono sempre più scarse le possibilità che il Paris Saint-Germain decida di stanziare i 65-70 milioni di euro necessari a tenere il centravanti argentino al quale, perciò, va trovata una nuova sistemazione.

Un’operazione che porterebbe grossi vantaggi per l’Inter, la quale metterebbe a segno una ricca plusvalenza senza rinforzare gli storici rivali della Juve. C’è però da fare i conti con la volontà di Icardi e della moglie-agente Wanda Nara di tornare in Italia.

