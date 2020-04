Calciomercato, Milik con uno scambio | Inter sorpassata

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il balzo in pole del Milan nella corsa al cartellino di Arkadiusz Milik bomber polacco in uscita dal Napoli

La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2021 non riesce proprio a decollare, così Arkadiusz Milik ogni giorno si avvicina sempre più all’addio al Napoli. Club inglesi, tedeschi e spagnoli (Atletico Madrid su tutti) sono sulle tracce del polacco, ma stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato adesso in pole c’è una big di Serie A. Non l’Inter, che pure ci aveva pensato per aggiungere peso al reparto, ma il Milan.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, più sostanza alla mediana | Idea in casa PSG

Calciomercato Inter, Milik dal Napoli al Milan con uno scambio

Il club rossonero avrebbe scelto il 26enne di Tychy, sul taccuino del Ds nerazzurro Ausilio fin dai tempi in cui indossava la maglia dell’Ajax, come erede di Zlatan Ibrahimovic che a meno di clamorosi colpi di scena dirà addio al ‘Diavolo’ e forse pure al calcio giocato. Contatti già avanti con l’entourage del calciatore, colloqui partiti con la società di Aurelio De Laurentiis. Per ‘Sportmediaset’ il Milan potrebbe proporre Franck Kessie come pedina di scambio per abbassare le richieste dei partenopei, vale a dire 35 milioni di euro. L’ivoriano è stimato da Gattuso, il quale lo ha già allenato durante la sua esperienza sulla panchina milanista. L’affare ha dunque ottime possibilità di andare in porto.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, Lautaro tra rinnovo e cessione | Le ultime di InterLive

Chiudendo con l’Inter, è probabile che l’attacco venga rinforzato con Olivier Giroud. Già obiettivo a gennaio e tuttora in scadenza col Chelsea, il classe ’86 di Chambery resta il prescelto di Conte per il ruolo di vice Lukaku e potrebbe legarsi ai nerazzurri con un contratto di due anni più magari opzione per una ulteriore stagione.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, nuovo affare col Sassuolo | Arrivano conferme