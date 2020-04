Calciomercato Inter, mega offerta per Lautaro | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Lautaro Martinez mettendo in evidenza le nuove indiscrezioni provenienti dalla Germania

Non si placano le voci di calciomercato sul futuro di Lautaro Martinez. Le ultime arrivano sempre dalla Spagna, precisamente da ‘Sport.es’ secondo cui sull’attaccante argentino sono più che mai forti anche le big inglesi Manchester City e Chelsea. A quanto pare tutte e due sono pronte a pagare la clausola e a ricoprire d’oro il classe ’97 di Bahia Bianca mettendo sul piatto un ingaggio da ben 10 milioni di euro a stagione. Otto e passa milioni in più rispetto a quanto percepisce attualmente a Milano, forse sei rispetto alla proposta di rinnovo formulatagli dalla dirigenza interista che, come scritto ieri da Interlive.it, al momento non intende privarsene se non dietro il pagamento della suddetta clausola fissata a 111 milioni e valevole dal 1° al 15 luglio oltre che solo per l’estero.

Calciomercato Inter, Lautaro ‘snobba’ la Premier: le ultime

Il club nerazzurro, tuttavia, potrebbe rendersi disponibile a trattare al ribasso, con l’aggiunta di una o più contropartite qualora non ci fossero proprio spiragli per un accordo sul prolungamento (con adeguamento) del contratto in scadenza adesso nel giugno 2023. Per la medesima fonte, Lautaro non ha però alcuna intenzione di lasciare l’Inter per trasferirsi in Inghilterra. In caso di addio ai nerazzurri la sua unica priorità sarebbe il Barcellona, col quale probabilmente il suo agente ‘flirta’ da tempo. Anzi diverse fonti sostengono abbia già trovato una intesa coi catalani per un contratto da 7 milioni netti a stagione. Il club azulgrana punta ovviamente a tirare fuori meno soldi possibili, non a caso ha presentato e presenterà offerte comprensive di contropartite tecniche. Almeno di una.

Per il ‘Mundo Deportivo’ l’affare Lautaro potrebbe andare in porto come quello Ibrahimovic nell’estate 2009. Ovvero sulla base di circa 70 milioni più un giocatore. Allora fu Eto’o, poi determinante per la conquista del Triplete, oggi magari Arturo Vidal.

