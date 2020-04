Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di un giocatore che sicuramente lascerà il club nerazzurro al termine della stagione

Il suo addio al termine della stagione è praticamente certo, dato che l’Inter ha deciso da tempo di non confermarlo. Parliamo di Alexis Sanchez, giunto l’estate scorsa in prestito dal Manchester United e, anche se non soprattutto a causa dell’infortunio alla caviglia sinistra in autunno non è riuscito a incidere nella squadra allenata da Antonio Conte. Il club non tratterà coi ‘Red Devils’ il suo acquisto a titolo definitivo, né il rinnovo del prestito. A meno di sorprese, comunque, il suo futuro non sarà nemmeno all’Old Trafford.

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Sanchez

Il Manchester United non ha alcuna intenzione di ripuntare sul cileno, per questo motivo lo rimetterà sul calciomercato con l’obiettivo di liberarsene stavolta a titolo definitivo. Stando alle ultime indiscrezioni di ‘todofichajes’, il classe ’88 esploso anni fa con la maglia dell’Udinese potrebbe emigrare in Qatar dove ci sono club disposti a farsi carico del suo ricchissimo ingaggio (circa 15 milioni). In particolare l’Al Sadd e l’Al Rayyan, ma occhio pure all’Al Duhail in cui militano gli ex Juventus Benatia, Mandzukic e Han.

