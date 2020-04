Calciomercato Inter, proposto talento brasiliano | Retroscena InterLive

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla proposta fatta alla dirigenza riguardante l’acquisizione di una giovane promessa brasiliana

L’11 marzo scorso il Benfica ha ufficializzato l’acquisto dal Corinthians di Pedro Victor Delmino da Silva, noto semplicemente come Pedrinho. Il club portoghese si è assicurato per 20 milioni di euro uno dei grandi talenti che offre attualmente il calcio brasiliano. “Si tratta di un passo molto importante per la mia carriera – le prime parole del classe ’98, un’ala destra brevilinea, al canale ufficiale della società di Lisbona – Sono soddisfatto di essere approdato qui, è una grande opportunità mostrare tutte le mie qualità”.

Calciomercato Inter, offerto Pedrinho: retroscena INTERLIVE

Pedrinho si trasferirà in Europa nella prossima estate. E proprio in estate, ma in quella passata stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, un intermediario con mandato diretto conferitogli dagli agent bussò in casa Inter per far conoscere e proporre l’acquisto del 21enne di Maceio. Il profilo di Pedrinho non fu però preso in considerazione dalla dirigenza nerazzurra, la quale aveva altre priorità sul calciomercato.

Il ragazzo si sarebbe potuto prendere per circa 10 milioni di euro più percentuale sulla futura cessione, quindi per la metà di quanto speso poi dal Benfica. Al quale, come recita il comunicato, si è legato fino al giugno 2025 con clausola risolutiva da 120 milioni di euro. In verità il cartellino di Pedrinho fu ‘offerto’ senza successo anche a Juventus, Milan e Napoli. Per tutte e quattro c’è il rischio di un’occasione persa.

