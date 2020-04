Condò: “In Italia si pensa solo ai propri interessi, non è serio”

Inter, il noto giornalista Paolo Condò ha voluto fare un paragone tra la Premier League inglese e il nostro campionato di serie A. Il paragone è impietoso e mette in luce uno dei difetti non solo del sistema pedatorio ma anche della nostra bella Italia

INTER SERIE A CONDO’ DICHIARAZIONI/ Gli italiani li aveva già inquadrati una nota giornalista e scrittrice, ormai una quarantina di anni fa. Il noto giornalista Paolo Condò non fa che confermare questa tesi, portandola però all’interno del campionato italiano di calcio. Queste le sue dichiarazioni: “La Lega non è ai livelli della Premier League inglese, dove c’è stato davvero pensiero unanime e tutti hanno remato dalla stessa parte. In Italia si pensa solo ai propri interessi: quelli che rischiano non vogliono giocare, quelli che possono migliorare l’attuale posizione lo vogliono fare. E’ incredibile come tutti rispettano questo copione, basterebbe guardare la classifica per capire chi vuole giocare e chi meno. Tutto questo non è serio. Serve un’organizzazione complessiva come in Premier dove c’è un ente collettivo e non scelte individuali”.

Purtroppo sono constatazioni che si notano troppo spesso nel nostro bellissimo paese e non solo in questo ristretto e privilegiato ambito, come può essere quello pedatorio.