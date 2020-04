Le ultime news Inter mettono in evidenza le dichiarazioni rilasciate dall’ex centrocampista nerazzurro David Pizarro. Il cileno punta il dito contro la dirigenza

Al ‘Corriere della Sera’ David Pizarro è andato all’attacco del Governo cileno: “Quello che i politici non hanno capito è che la gente non si lamenta per capriccio, ma perché non ci sono i soldi – ha tuonato l’ex centrocampista nerazzurro – Vengo da una famiglia poverissima, per questo capisco il mio popolo. Nella crisi per il coronavirus, sta emergendo tutta l’arroganza del capitalismo. Se sono pronto a scendere in politica? Per carità – ha risposto il cileno, ritirarosi un anno e mezzo fa – Da noi non c’è destra o sinistra, tutti siedono allo stesso tavolo: è una democrazia depotenziata. Il potere reale è in mano a sei-sette famiglie, che controllano l’economia e la comunicazione. Ora il governo ha regalato un mare a una di queste famiglie…”.

Inter, Pizarro: “Stregato dalla Roma. Conte al posto di Spalletti? Operazione mediatica”

Il 40enne Pizarro ha poi parlato della sua carriera ribadendo il suo grande amore per la Roma, in cui si trasferì nell’estate 2006 dopo un anno deludente all’Inter: “Perché sono rimasto così legato ai giallorossi? Rimasi stregato la prima volta, entrando all’Olimpico. Era l’anno dello scudetto, andai in panchina e vidi Totti segnare quel gol al volo contro noi dell’Udinese. Da quel momento ho fatto il giro largo, solo per una scelta di Pozzo – ha svelato – Siccome Spalletti andò via da Udine litigando con tutti, il patron mi disse che non mi avrebbe mai venduto a una squadra di Luciano. Così feci un anno all’Inter e poi chiesi di andare alla Roma”.

Pizarro era ed è legatissimo a Luciano Spalletti: “Dove allenerà? Non sarei sorpreso se tornasse ancora alla Roma, di sicuro adesso si sta preparando per tornare in un club di vertice”, ha risposto il cileno che in chiusura muove un’aspra critica alla dirigenza dell’Inter proprio in merito all’esonero del tecnico di Certaldo per far posto ad Antonio Conte: “E’ stata un’operazione mediatica, Luciano aveva fatto pienamente il suo dovere”.

