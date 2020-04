Calciomercato, annuncio su Instagram “So che andrà all’Inter!”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulle parole pronunciate in una diretta Instagram che chiamano in causa i nerazzurri e un loro obiettivo

In vista della prossima stagione, l’Inter valuta in maniera concreta diversi giovani talenti della nostra Serie A. Due di questi militano attualmente nella Fiorentina: Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Per il primo è in atto un duello con il Napoli, che ha già messo sul tavolo una proposta da 40 milioni di euro. Per il secondo la sfida è con la Juventus che come noto vanta da tempo un accordo col ragazzo sulla base di un contratto quinquennale da circa 5 milioni di euro a stagione.

Calciomercato Inter, ‘confessione’ social: “Chiesa sarà nerazzurro!”

I nerazzurri puntano a sfruttare gli eccellenti rapporti col club viola per sconfiggere l’odiata rivale, nel weekend scorso è salita alla ribalta una presunta nuova offensiva per il cartellino del classe ’97 figlio d’arte: a quanto pare la una proposta dovrebbe essere di circa 22 milioni di euro più Dalbert (già in prestito ai ‘gigliati’) e Nainggolan che il Cagliari potrebbe non acquistare a titolo definitivo.

Il futuro di Chiesa, ad oggi, è quindi in dubbio tra Juve e Inter. Non lo è, invece, per Matteo Renzi. In una diretta Instagram col giornalista Enrico Mentana, noto interista, il politico tifoso della Fiorentina ha infatti detto che “io so dove va. Andrà all’Inter, dalle mie informazioni giocherà lì“.

