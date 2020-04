Calciomercato Inter, ‘pericolo’ PSG | Assalto al big di Conte

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile tentativo del Paris Saint-Germain di mettere le mani su un fedelissimo di Conte

In questi giorni c’è stato un netto dietrofront in Francia in merito al riscatto di Mauro Icardi. Ora, stando a quanto sostiene buona parte dei media transalpini, il PSG si è deciso ad esercitarlo e quindi a versare nelle casse dell’Inter la bellezza di 70 milioni di euro. Ma l’operazione resta incerta, visto che clausola o no sarà decisivo il parere del centravanti argentino. Ed è qui il problema, dato che nuovi rumors di calciomercato lo danno sempre intenzionato a tornare in Italia, dove è rimasta la sua famiglia. In tal caso Marotta sarebbe nuovamente costretto a cercargli una sistemazione, con la Juventus che stavolta potrebbe spuntarla mettendo magari sul piatto un paio di giocatori.

Calciomercato Inter, da Icardi al difensore: Leonardo può puntare un altro nerazzurro

Icardi o no, il club dell’emiro potrebbe pensare di realizzare un altro affare con l’Inter. Se dovesse davvero partire a zero Thiago Silva, c’è la possibilità che il Ds Leonardo possa sferrare l’assalto a Stefan de Vrij, bravo a impostare e che ben si amalgherebbe con l’ex Roma Marquinhos. L’olandese viene da una stagione super, in cui si è consacrato come uno dei migliori centrali d’Europa. Preso due anni fa a costo zero, oggi per uno dei ‘fedelissimi’ di Conte il club targato Suning potrebbe chiedere qualcosa come 80 milioni di euro. L’eventuale proposta dei parigini, invece, potrebbe essere tra i 60 e i 70 milioni.

Va detto, comunque, che la società di viale della Liberazione non ha alcuna intenzione di privarsene né il giocatore ha manifestato segnali di addio. Anzi, indiscrezioni parlano di una trattativa in corso per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel giugno 2023, con annesso adeguamento al rialzo dell’odierno stipendio fissato a 3,8 milioni.

