Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle parole dell’ex Ds del Barcellona Ariedo Braida a proposito di Lautaro e Messi

“Se l’Inter vuole vincere dovrebbe assolutamente tenere Lautaro Martinez“. A parlare è Ariedo Braida, ex dirigente del Milan ma anche Direttore sportivo del Barcellona, il club più di tutti interessato all’attaccante nerazzurro. “E’ giovanissimo e rappresenta il futuro del club -ha aggiunto ai microfoni di ‘Gazzetta.it’ – Se i nerazzurri vogliono alzare qualche trofeo, devono ripartire da lui”. Al momento il club targato Suning non vuole privarsi dell’argentino, se non dietro il pagamento della clausola risolutiva da 111 milioni di euro, valida solo per l’estero nonché dal 1° al 15 luglio.

Calciomercato Inter, Braida: “Messi pura utopia”

Braida ha poi risposto sul futuro di Messi, non dando speranze all’Inter che in questi giorni era tornata – almeno mediaticamente – in corsa come prossima destinazione del fuoriclasse di Rosario: “Faccio davvero fatica ad immaginarmelo lontano da Barcellona, per me questi discorsi restano una pura utopia – le sue parole – Certo, mai dire mai, ma non riesco a trovare motivi per i quali debba andarsene, lui e i blaugrana sono perfetti insieme”.

