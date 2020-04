Calciomercato, scambio e ‘beffa’ all’Inter | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter svelano la possibilità di un clamoroso scambio tra la rivale dei nerazzurri e la Fiorentina con protagonista anche Castrovilli

Non solo Federico Chiesa, l’Inter è molto interessata anche a un altro giocatore talentuoso della Fiorentina: Gaetano Castrovilli. Sul mediano pugliese è però bagarre, visto che oltre ai nerazzurri ci sono tanti altri club, su tutti Napoli e Milan. Gli azzurri si sarebbero già fatti avanti in maniera concreta mettendo sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro. Tale proposta, però, dovrebbe esser stata respinta dalla società di Rocco Commisso: il patron vorrebbe almeno 50 milioni per il cartellino del classe ’97.

Calciomercato Inter, Castrovilli nel mirino: ma il Milan cala l’asso!

Per Castrovilli si muove seriamente pure il Milan. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘Sport Mediaset’, il club rossonero punta a uno scambio alla pari col brasiliano Paqueta. L’ex Flamengo ha deluso molto ed è già da diversi mesi in vendita, proprio la società ‘gigliata’ sembra quella più interessata perlomeno in Serie A anche se difficilmente accetterebbe di scambiarlo alla pari con Castrovilli.

Il club targato Elliott, però, potrebbe spuntarla su Inter e Napoli qualora decidesse di aggiungere un cash di circa 20 milioni di euro. Al Milan, sua squadra del cuore da bambino, Castrovilli avrebbe la certezza di giocare titolare.

