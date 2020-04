Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Lautaro Martinez e sull’offerta proveniente dal Manchester City di Pep Guardiola

Hanno fatto rumore le dichiarazioni di Sergio Zarate ai microfoni di ‘Fox Sports’. Oggetto, ovviamente, Lautaro Martinez e il suo quasi sicuro approdo al Barcellona. “C’è una grande possibilità che vada in Spagna. E’ un grande giocatore, un giocatore eccezionale, non ha limiti. E’ lui che deciderà ma al Barcellona c’è Messi e penso che voglia giocare al fianco del più grande di tutti. Inter? Potrebbero volere quello che vogliono ma quando grandissimi club europei vogliono un giocatore, vanno avanti con tutte le loro forze”. L’agente dell’argentino, Beto Yaque, si è subito affrettato a dire che Sergio Zarate non fa parte dell’entourage ma che è solamente un amico del numero 10 nerazzurro.

La frittata, però, era ormai fatta. Non è un mistero, comunque, l’attuale e netta pole dei catalani per il cartellino dell’ex Racing che al momento Suning non vuole perdere se non dietro il pagamento della clausola risolutiva fissata come arcinoto a 111 milioni di euro.

Calciomercato Inter, obiettivo Lautaro: Guardiola si gioca l’ex!

Per Lautaro, però, si registrano ancora grandi interessi dall’Inghilterra. Nello specifico dal Chelsea e dal Manchester City di Pep Guardiola. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘todofichajes.com’, proprio i ‘Citizens’ sarebbero i più determinati a sconfiggere il Barça nella corsa al classe ’97 di Bahia Bianca. Difficile che possano pagare la clausula, per il portale spagnolo è molto probabile invece una proposta da circa 70 milioni di euro con l’aggiunta di una contropartita tecnica. A tal proposito, il prescelto dovrebbe essere il terzino portoghese Joao Cancelo.

Il 25enne di Barreiro è in uscita dal club inglese e ha già militato in nerazzurro nella stagione 2017/2018. Per la sua scarsa attitudine alla fase difensiva e una professionalità tutt’altro che esemplare, il suo nome non dovrebbe far impazzire Antonio Conte. Per questo motivo l’offerta del City, se confermata, verrebbe verosimilmente respinta. La società dell’emiro potrebbe riprovarci cambiando pedina: occhio a Gabriel Jesus.

