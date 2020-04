Calciomercato Inter, l’affare si fa | Conte ha il vice Lukaku!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Giroud e il suo molto probabile approdo in nerazzurro a dispetto delle recenti voci di rinnovo col Chelsea

Rinnovo e permanenza al Chelsea? Macché, secondo le indiscrezioni di calciomercato de ‘La Gazzetta dello Sport’ il futuro di Giroud sarà a tinte nerazzurre. Per il quotidiano milanese il bomber francese opterà per l’approdo alla corte di Antonio Conte che lo vuole più o meno dall’estate scorsa per affidargli il delicato ruolo di vice Lukaku. Il classe ’86 di Chambery è stato vicino all’Inter soprattutto nello scorso gennaio, con i ‘Blues’ che alla fine stopparono la sua partenza vista l’impossibilità di prendere un sostituto all’altezza.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, annuncio a sorpresa | “Firma con l’Inter in estate”

Calciomercato Inter, Giroud in nerazzurro: i dettagli

Giroud ha chiesto un contratto triennale, però potrebbe accontentarsi di un biennale con opzione che scatterebbe per volontà dello stesso club di Suning o anche al raggiungimento di prefissati traguardi personali.

Il centravanti transalpino, Campione del Mondo nel 2018 e che Conte ha già avuto alle sue dipendenze proprio al Chelsea, dovrebbe pure accettare una riduzione del suo attuale ingaggio che è di circa 8 milioni di euro a stagione, una cifra troppo elevata per un giocatore che non sarà di certo titolare inamovibile e per una questione economica legata all’emergenza coronavirus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, ‘pericolo’ Simeone | Può puntare un big

Pressing Barcellona per Lautaro | Nuova ‘provocazione’ dell’Inter