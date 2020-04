Calciomercato Inter, dalla Spagna | Il Barcellona ha detto no!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta sul futuro di Lautaro Martinez e lo scambio shock col Barcellona

Il Barcellona ha detto no allo scambio tra Lautaro e Griezmann. A riportarlo è il ‘Mundo Deportivo’. Va detto, però, che questa richiesta del club nerazzurro somigliava e somiglia più a una ‘provocazione’ che a una effettiva richiesta. Del resto l’ingaggio del campione francese, ben 17 milioni di euro a stagione, rappresenta un’esagerazione per la società targata Suning. Al momento il più pagato è Eriksen, 10 milioni di euro compresi i 2 di bonus… La dirigenza interista continua però a essere rigida sulla partenza dell’ex Racing, a meno che non venga pagata la clausola risolutiva da 111 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Lautaro con contropartite: i ‘desideri’ di Marotta e Conte

In caso di non avvicinamento, però, per il rinnovo, Interlive.it ha specificato che i nerazzurri aprirebbero alla cessione del classe ’97 a una cifra inferiore e soprattutto all’inserimento di una o più contropartite tecniche. A Marotta piace la mezz’ala brasiliana Arthur, a Conte – ovviamente – Arturo Vidal. Il Barça potrebbe proporre anche due ex nerazzurri, Rafinha e Coutinho. Il nome di quest’ultimo sta creando dissapori in società.

