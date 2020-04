Inter, il vademecum per la ripresa dell’attività sportiva

Inter, la Commissione medico scientifica della Federcalcio presieduta dal Prof. Paolo Zeppilla, ha inviato il procedimento da seguire per far ripartire la nostra serie A in merito allo svolgimento degli allenamenti dei diversi club.

INTER SUNING TRAINING CENTRE ALLENAMENTI/ La Commissione medico scientifica della Federcalcio presieduta dal Prof. Paolo Zeppilla, ha voluto inviare ai club la linea da seguire per far ripartire la nostra serie A, con particolare attenzione al ritiro chiuso nel primo periodo di allenamento, in stile preparazione estiva e con un controllo sia del medico della squadra, che del medico sociale e che sia anticipato da una visita, a cui si deve sottoporre tutta la rosa almeno 72/96 ore prima. Questa possibilità è facilmente attuabile dal club nerazzurro, che ha nel Suning Training Centre un impianto perfetto per ospitare calciatori e staff, inoltre è in fase di costruzione una struttura alberghiera, che purtroppo non è stata ancora ultimata a causa del blocco dei lavori per il Coronavirus.

Come ha spiegato Sky Sport, nelle vicinanze della Pinetina ci sono diverse strutture alberghiere pronte ad ospitare i calciatori e lo staff.