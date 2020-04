Calciomercato Inter, erede Lautaro | C’è il sorpasso!

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sull’eredità di Lautaro Martinez. Stando a indiscrezioni non c’è più Aubameyang in cima alle preferenze dei nerazzurri

Pierre-Emerick Aubameyang non sarebbe più il preferito dell’Inter per l’eventuale eredità di Lautaro Martinez. Forse per motivi economici legati all’ingaggio, che ricordiamo tocca gli 11 milioni di euro, o a causa dell’età: il gabonese dell’Arsenal, con un passato nelle giovanili del Milan, compierà 31 anni il prossimo 18 giugno. Sta di fatto che adesso in pole ci sarebbe un attaccante da tempo sul taccuino del Direttore sportivo Ausilio: Timo Werner, 24enne tedesco in forza attualmente al Lipsia.

Calciomercato Inter, Werner in cima: ecco gli ostacoli

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’ Werner è in pole per la successione del numero 10 nerazzurro, che in Spagna danno sempre più vicino al Barcellona. Per il classe ’96 di Stoccarda, però, la dirigenza nerazzurra dovrebbe sconfiggere la concorrenza del Bayern Monaco e soprattutto del Liverpool. Da diverse settimane i ‘Reds’ vengono dati avanti a tutti nella corsa al cartellino del calciatore che fino allo stop causa emergenza coronavirus aveva disputato una stagione fantastica realizzando 27 gol e 12 assist. Di più, si dice che il club inglese possa prenderlo pagando la clausola risolutiva da circa 60 milioni di euro che però per la ‘rosea’ scade in questo mese di aprile.

Comunque l’Inter non si sentirebbe sconfitta in partenza, anzi sarebbe convinta di poter dire la sua nel rush finale per Werner. Il quale ha delle alternative, come Martial dello United e il 21enne nigeriano Osimhen del Lille e da mesi accostato anche al Milan.

