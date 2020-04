Calciomercato Inter, colpo in attacco | Contatti con Raiola

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il possibile approdo in nerazzurro di un ex giocatore della Juventus. Ecco tutti i dettagli

Sanchez tornerà al Manchester United, Sebastiano Esposito andrà via in prestito e forse Lautaro Martinez verrà ceduto. E’ chiaro come nel prossimo calciomercato l’Inter sarà per forza di cose obbligata a rinforzare o meglio rinnovare quasi per intero il reparto avanzato. Stando a ‘Tuttosport’, anche se è una pista lanciata tempo fa anche da noi di Interlive.it, sulla lista della dirigenza di Viale della Liberazione c’è pure Moise Kean.

Calciomercato Inter, contatti con Raiola per Kean: le ultime

L’attaccante classe 2000 ha lasciato la Juventus nella scorsa estate per trasferirsi in Premier League, all’Everton dove però non è riuscito a imporsi tanto che fino all’arrivo di Ancelotti alla guida dei ‘Toffees’ si era ipotizzato un suo rapido rientro in Italia, magari con la formula del prestito. Poi il tecnico di Reggiolo lo ha blindato con le parole e con i fatti e il ‘Millennial’ è rimasto a Liverpool, seppur non riuscendo a dare una svolta alla sua stagione. Nell’anno che porterà all’Europeo potrebbe aver voglia di tornare in Serie A, con l’Inter a rappresentare l’occasione per il rilancio e per far vedere alla Juve che ha sbagliato a privarsi di lui. Secondo il quotidiano torinese l’Inter, precisamente Marotta ne sta parlando col suo agente Mino Raiola.

Le possibilità di vedere Kean con la maglia nerazzurra ci sono, anche se è da capire la volontà dell’Everton e in caso la sua richiesta per il cartellino del 19enne costato una trentina di milioni. Gli inglesi potrebbero magari chiederne sui 25, accettando pure la formula del prestito con annesso diritto di riscatto. Staremo a vedere.

