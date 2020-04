Kempes: “Lautaro Martinez e Luis Suarez possono giocare insieme nel Barcellona”

Inter, Mario Kempes ha voluto dare la sua opinione sulla possibilità che Lautaro Martinez possa giocare insieme a Luis Suarez e Leo Messi. L’ex attaccante ha pero confermato che per arrivare al giocatore nerazzurro la squadra spagnola dovrà privarsi di qualche pedina importante

INTER KEMPES SU LAUTARO-BARCELLONA/ Il campione del Mondo con l’Argentina nel 1978 e capocannoniere con 6 reti in quella manifestazione Mario Kempes, ha voluto dare una sua opinione sulla possibilità di vedere Lautaro Martinez giocare al Barcellona insieme a Luis Suarez e Leo Messi. Intervenuto sulle frequenze di Cadena Ser de Córdoba, l’ex giocatore e ora commentatore sportivo ha dichiarato: “Lautaro Martinez e Luis Suarez possono giocare perfettamente insieme nel Barcellona“. Poi ha aggiunto: “Mi sembra logico che l’intera stampa faccia eco al possibile trasferimento. Suarez è ancora un giocatore molto importante, ma penso che Lautaro avrebbe spazio al suo fianco. Penso che non si sovrappongano, anche se lo schema che usano sempre è un 4-3-3. Molto probabilmente tra Griezmann e Dembelé il Barcellona dovrà fare un ‘taglio’ molto importante per arrivare a Lautaro, specialmente con le casse attuali del club”.

L’ex calciatore ha disputato ben 9 stagioni nella Liga spagnola tra il 1976 e il 1986 principalmente con il Valencia, anche se nel mezzo c’è da segnalare una piccola parentesi di un anno e mezzo al River Plate, per poi terminare la sua avventura in Spagna giocando due anni nell’Hercules.