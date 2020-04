Calciomercato Inter, Icardi | Wanda ‘sbotta’ e il PSG può rilanciare

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano ancora una volta su Mauro Icardi evidenziando le nuove dichiarazioni di Wanda e la possibile proposta del PSG

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere al Paris Saint-Germain visto che nuove indiscrezioni di calciomercato confermano la volontà del club transalpino di riscattare il suo cartellino. La società dell’emiro, però, potrebbe tentar di strappare uno sconto sui 70 milioni di euro fissati nella passata estate: possibile in tal caso che venga messo sul piatto almeno una contropartita tecnica. Per esempio Juan Bernat, considerato che i nerazzurri puntano all’acquisto di un laterale mancino. Lo spagnolo in scadenza nel 2021 fu un obiettivo del direttore sportivo Ausilio quando indossava la maglia del Valencia.

Calciomercato Inter, futuro Icardi: Wanda ‘sbotta’ su Instagram!

Il tema Icardi è sempre di strettissima attualità, ma in questo momento è anche indigesto a Wanda Nara. Intervenuta in diretta sul suo profilo Instagram, ha ‘sbottato’ contro chi gli chiedeva lumi sul futuro di suo marito nonché assistito: “Mauro viene qui, Mauro va lì… Basta domande di calcio su Icardi – le sue parole – Anche lui ha un profilo Instagram, potete fare direttamente a lui le domande sul suo futuro. Quante domande su Icardi, mamma mia”.

