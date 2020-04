Calciomercato Inter, idea clamorosa | “Scambio con Pogba”

Le ultime di calciomercato Inter mettono in risalto una proposta di scambio folle con protagonisti Paul Pogba e un big dei nerazzurri

Negli ultimi giorni è stato riaccostato con forza all’Inter il nome di Paul Pogba. Per ‘Top Calcio24’ il centrocampista francese è uno dei primissimi se non il primo in assoluto obiettivo di calciomercato dei nerazzurri in vista della prossima stagione. Marotta sarebbe convinto di battere la concorrenza di Juventus e Real Madrid, da tempo date in pole per il Campione del Mondo 2018, sfruttando il forte legame col suo agente Mino Raiola e gli ottimi rapporti instaurati in questi mesi col Manchester United.

Calciomercato Inter, Pogba con uno scambio clamoroso

Per il cartellino di Pogba servirebbe comunque un grande investimento, a meno che i nerazzurri non decidano di mettere sul piatto una o più contropartite tecniche. Da non escludere un tentativo di scambio. A tal proposito il direttore di ‘TeleLombardia’ Fabio Ravezzani lancia una clamorosa idea: “Io proporrei lo scambio Eriksen per Pogba – le sue parole – L’Inter si libera di un disastro come il danese, che non piace a Conte, ma soprattutto di 10 milioni di stipendio”.

Ad oggi va comunque detto che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di disfarsi già del danese. Inoltre bisogna sottolineare che con la sua partenza il club si libererebbe si di uno stipendio importante, ma che in caso di scambio con Pogba ne acquisirebbe uno anche superiore: a Manchester, infatti, il transalpino guadagna qualcosa come 14-15 milioni di euro.

