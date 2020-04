Werner si complica: vicino il suo trasferimento in Premier League

Timo Werner potrebbe dire addio al Lipsia in estate. L’attaccante è un obiettivo di mercato dell’Inter e non solo, visto che numerosi club della Premier League continuano a cercarlo insistentemente. Proprio per questo motivo l’attaccante tedesco sembra orientato a dire si all’avventura in Inghilterra: Chelsea e soprattutto Liverpool sono propensi a fare un’offerta importante per averlo a partire dall’estate.

