Coronavirus | Stop definitivo Serie A: Inter fuori dalla Champions

Le ultime news di Serie A si concentrano sull’esito dell’assemblea della Lega mettendo al contempo in evidenza un’ipotesi clamorosa in caso di stop definitivo

Stamattina la Lega Serie A si è riunita in videoconferenza per discutere della ripresa del campionato. Stando alla nota ufficiale, tutti i club in maniera compatta hanno confermato “l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, come già evidenziato in passato, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc, nonchè in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori“, ha concluso il comunicato della Lega.

Ranking per la Champions: Inter fuori!

La volontà della Lega di far ripartire il campionato potrebbe però scontrarsi ancora con l’emergenza coronavirus. Insomma ad oggi sono ancora elevate le possibilità che non si possa portare a termine questa stagione. In caso di stop definitivo la classifica verrebbe verosimilmente cristallizzata e non assegnato lo scudetto. In Champions finirebbero le attuali prime quattro: Juventus, Lazio, Inter e Atalanta. Ma ‘La Repubblica’ ipotizza uno scenario a dir poco clamoroso, con la Uefa a decidere i posti Champions in base al ranking.

In tal caso i nerazzurri di Conte verrebbero esclusi dalla massima competizione europea, dato che si trovano al 50esimo posto, alle spalle di Juventus (quinta), Roma (quindicesima), Napoli (sedicesimo) e Lazio (trentaseiesima). Lukaku e andrebbero in Europa League assieme all’Atalanta (cinquantunesma) e al Milan (ottantunesimo).

