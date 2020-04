Lukaku shock: ”A gennaio ‘strana’ febbre, qualcuno stava per svenire”

Lukaku svela un possibile retroscena legato al coronavirus. Nel corso di una diretta Instagram per il canale belga ‘Vier’, ha rilasciato queste dichiarazioni: “A gennaio abbiamo avuto una settimana libera e al nostro ritorno molti di noi sono stati male: credo che 23 giocatori su 25 erano malati, una cosa mai vista. E’ stata una febbre ‘strana’, tant’è che quando abbiamo giocato contro il Cagliari dopo 25 minuti uno dei nostri difensori ha dovuto lasciare il campo, stava per svenire! Tosse e febbre avevano contagiato tutti, non ho avuto la febbre da anni e mi è sembrato tutto molto strano. Ancora non c’era l’emergenza Coronavirus, dunque non sapremo mai con certezza se in quel periodo abbiamo avuto a che fare col virus” ha concluso.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”