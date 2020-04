Kokorin annuncia: ”Mi piacerebbe giocare nell’Inter”

Nome a sorpresa per l’attacco dell’Inter. Stando alle ultimissime indiscrezioni provenienti dalla Russia, si sarebbe proposto Aleksandr Kokorin, attaccante classe ’91 di proprietà dello Zenit e in scadenza a giugno. Queste le sue parole a ‘Sport24’: “È il momento di valutare nuove opportunità. Se potessi scegliere andrei in Serie A, ho ricevuto qualche offerta: mi piacerebbe giocare per Inter o Milan” ha detto. Tuttavia, sulle sue tracce ci sarebbe la Lazio.

