Mourinho: “Non sono stanco di allenare, sono stanco di stare a casa”

Inter, l’allenatore José Mourinho ha voluto dare qualche opinione sul suo futuro. Il tecnico ha confermato di essere ancora troppo giovane per smettere e di non essere per nulla stanco di allenare

INTER MOURINHO DICHIARAZIONI/ L’ex allenatore dell’Inter del ‘Triplete’ ora al Tottenham José Mourinho, è stato intervistato da Fox Sports all’interno del programma ‘Expediente Futebol’. Il tecnico ha voluto dare un’opinione sul suo possibile futuro e non ha negato l’ipotesi di poter allenare lontano dall’Europa. Queste le sue parole: “Ho 57 anni, un’età giovane per un allenatore. Non sono stanco di allenare, sono stanco di stare a casa per il Coronavirus. Non posso dire che non allenerò la Seleçao o un club brasiliano”.

L’unica cosa certa, è che lo Special One non dovrebbe mai allenare la Juventus, ma come si dice: “Mai dire mai”, visto che altri allenatori avevano fatto promesse simili, dichiarando che non avrebbero mai allenato una determinata squadra e invece…