Calciomercato Inter, Vertonghen a zero | Parla il belga

Le ultime di calciomercato Inter evidenziano le dichiarazioni di Jan Vertonghen a proposito del suo futuro. Il belga è un obiettivo a zero dei nerazzurri

In vista della prossima stagione l’Inter potrebbe mettere a segno almeno un paio di colpi a parametro zero. Per la difesa il nome ‘caldo’ è quello di Jan Vertonghen, esperto centrale belga in scadenza col Tottenham. A ‘Play Sports Kot’ il 32enne di Sint-Niklaas non si è esposto più di tanto a proposito del suo futuro tenendo viva anche la possibilità di un suo rinnovo con gli ‘Spurs’: “Voglio firmare con il club giusto – ha esordito – Potrebbe essere il Tottenham o un altro club. Deve comunque essere un club ambizioso, di certo voglio giocare ancora in Europa perché per me è importante restare nel giro della Nazionale”.

Calciomercato Inter, Vertonghen e non solo: ‘fattore’ Lukaku

Lukaku, che ha ‘chiarito’ con la società dopo le dichiarazioni shock dell’altro giorno, potrebbe spingere Vertonghen (suo connazionale e compagno nel Belgio) a scegliere i nerazzurri che stando alle indiscrezioni di calciomercato gli propongono un biennale con opzione. Il bomber nerazzurro potrebbe convincere anche Mertens, in scadenza col Napoli. Per l’attaccante di Leuven, invece, Marotta metterebbe sul piatto un triennale da circa 5 milioni di euro netti a stagione. In sostanza complessivi 30 milioni di euro.

