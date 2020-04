Comunicato dell’UEFA: ”Qualificazioni alle coppe per meriti sportivi”

L’Uefa non demorde ed esorta i campionati europei a riprendere per determinare le qualificate alle coppe europee sul campo. Questo, in sintesi, il contenuto del comunicato emesso poche ore fa: “L’UEFA esorta le federazioni e le leghe nazionali a esplorare tutte le possibili opzioni per giocare le maggiori competizioni nazionali dando accesso alle competizioni UEFA per club alla loro naturale conclusione. Tuttavia, la salute dei giocatori, degli spettatori e di tutti coloro che sono coinvolti nel calcio e nel pubblico in generale, deve rimanere la preoccupazione principale in questo momento. Lo scenario ideale sarebbe quello di completare le competizioni nazionali consentendo alle squadre di qualificarsi per le competizioni UEFA sul merito sportivo nel loro formato originale. Se dovessero presentarsi problemi di calendario, sarebbe preferibile riprendere con un formato diverso in modo da facilitare la qualificazione delle squadre per meriti sportivi. In caso di stop definitivo, la UEFA richiederebbe all’Associazione Nazionale interessata di selezionare le squadre per le competizioni UEFA 2020/21 in base al merito sportivo nelle competizioni nazionali 2019/20 e dovrebbe basarsi su principi obiettivi, trasparenti e non discriminatori. La UEFA si riserva il diritto di rifiutare o valutare l’ammissione a qualsiasi club proposto da una federazione nazionale, soprattutto in caso di decisione derivante da una procedura non obiettiva, trasparente e non discriminatoria o se esiste una percezione pubblica dell’ingiustizia nella qualificazione del club”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Inter rinviata, clamorosa decisione

LEGGI ANCHE >>> Marotta: ”Campionato falsato!”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Dura replica all’Inter: ”State zitti, avete rifiutato di giocare di lunedì!”