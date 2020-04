Calciomercato Inter, operazione in dirittura | Tutti i dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulla cessione a titolo definitivo di un giocatore che in estate si è trasferito in prestito con diritto di riscatto

Arrivano nuove conferme sul riscatto (fissato a 70 milioni) di Mauro Icardi da parte del Paris Saint-Germain. “A mio parere il club transalpino ha intenzione di esercitare l’opzione d’acquisto – ha dichiarato Letterio Pino, ex componente dell’entourage dell’argentino e attuale consigliere legale di Wanda Nara – So poi che Mauro vorrebbe rimanere a Parigi dove si trova bene. L’estate scorsa ha sfruttato l’occasione parigina e non credo voglia farsela sfuggire“.

In conclusione Letterio Pino ha chiuso all’ipotesi Juventus: “Adesso parlo un po’ da tifoso, ma la cosa che il capitano dell’Inter passi alla Juventus mi sembra un po’ forzata. Con Guarin, alcuni anni fa, ci fu un’insurrezione di piazza. Per questo non la vedo una pista molto fattibile. Poi, ovviamente, ci penserà Wanda”.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato, sì all’Inter e ‘vendetta’ sulla Juventus | I dettagli

Calciomercato Inter, riscatto Perisic: il Bayern chiude con lo sconto

Restando in tema riscatti, dalla Croazia sostengono che siamo molto vicino quello di Perisic da parte del Bayern Monaco. C’è l’approvazione del tecnico dei bavaresi Flick, il club tedesco vuole chiudere l’operazione ma al contempo ottenere uno sconto rispetto ai 20 milioni pattuiti l’estate scorsa.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, da Perisic a Tolisso | L’annuncio del Bayern e le ultime di InterLive

Stando alle indiscrezioni di calciomercato di ‘Sportske Novosti’, il Bayern Monaco non vorrebbe andare oltre i 10-15 milioni di euro. Tra le due società i rapporti sono ottimi, per cui è molto probabile che possano giungere a un accordo, magari intorno ai 14 milioni.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Ripresa Serie A | Proposta clamorosa per lo scudetto

Calciomercato Inter | Assalto al mediano: nome e cifre – VIDEO