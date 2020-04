L’annuncio a sorpresa: ”Icardi alla Juventus? Situazione forzata”

Letterio Pino, consulente di Wanda Nara e uno degli agenti di Icardi, spiazza tutti in merito alla cessione del bomber alla Juventus: “A mio parere il PSG ha intenzione di riscattarlo e Icardi vorrebbe rimanere. L’estate scorsa ha sfruttato l’occasione parigina e non credo voglia farsela sfuggire, si trova bene – ha detto a Radio Kiss Kiss -. Napoli? Bellissima piazza, ha detto no solo perché non voleva tradire l’Inter. Alla Juventus? Penso che se il capitano dell’Inter passi alla Juventus sia una situazione forzata. E’ successo il finimondo per Guarin, figuriamoci per lui. Non la vedo una pista fattibile” ha concluso.

