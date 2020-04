Occasione Umtiti: via in prestito con obbligo di riscatto

Occasione Umtiti: via in prestito con obbligo di riscatto

Kalidou Koulibaly può andare via e il Napoli cerca un sostituto di valore. Anche l’Inter deve trovare un nome importante per sopperire alla probabilissima partenza di Godin, ormai fuori dal progetto tecnico. Per questo tutte le strade portano a Barcellona e nello specifico ad Umtiti, valutato 50 milioni di euro. Secondo ‘Sport’, viste le difficoltà evidenti riscontrare dal coronavirus, il club catalano avrebbe deciso di prendere in considerazione l’ipotesi del prestito con obbligo di riscatto fissato a giugno 2021.

