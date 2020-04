Assalto a Werner: Liverpool e Juventus le pretendenti più insidiose

Timo Werner è destinato a diventare l’uomo mercato del Lipsia in estate. Il centravanti potrebbe finire al Liverpool, club che vuole completare l’attacco per continuare l’assalto in Premier e in Europa. Klopp ha bisogno di un bomber di assoluto valore per finalizzare al meglio la manovra dei ‘reds’ e ha intenzione di pagare la clausola di 60 milioni di euro. Anche l’Inter ci pensa qualora dovesse partire Lautaro Martinez, mentre la Juventus deve risolvere la grana Higuain e tiene d’occhio Milik ed Icardi oltre al tedesco. Stando alle indiscrezioni della ‘Bild’, Werner avrebbe preso una prima decisione: vuole giocare all’estero.

