Zamorano: “Ho trovato una passione che solo i tifosi dell’Inter hanno”

INTER ZAMORANO INSTAGRAM/ E’ stato per cinque stagioni l’idolo dei tifosi e soprattutto delle tifose nerazzurre. Ha disputato, seppure fosse la riserva di lusso in quell’attacco formato da giocatori del calibro di Vieri, Baggio, Recoba e soprattutto Ronaldo, per nominarne solo alcuni, ben 148 partite e segnato 41 gol. L’ex attaccante Ivan Zamorano, ha partecipato all’ennesima diretta su Instagram, che va tanto di moda in questo periodo di quarantena, sul sito della nazionale cilena. L’ex calciatore ha voluto ricordare la sua carriera e ha dichiarato: “Inter e Real Madrid sono state due tappe molto importanti. Ho giocato nella squadra più grande del mondo, il Real Madrid, poi ho trovato una passione che solo i tifosi dell’Inter hanno”.

Poi ha voluto dare un parere, sul difensore più tosto che ha affrontato nella sua carriera e ha detto: “Un avversario contro cui ho giocato sia con il Cile che con l’Inter: Montero“.