Inter, tanti auguri Luisito Suarez mente del centrocampo della squadra di Herrera

Inter, il cervello del centrocampo della squadra di Helenio Herrera Luisito Suarez compie oggi 85 anni. Gli auguri da parte del club nerazzurro e di tutti i tifosi e un ricordo dei suoi 9 anni a Milano

INTER SUAREZ COMPLEANNO/ Era il ‘cervello’ del centrocampo della Grande Inter di Helenio Herrera, sempre precisi i suoi lanci di 40 metri che innescavano delle azioni sempre pericolose, che spesso regalavano gol pesanti. Compie oggi 85 anni l’ex giocatore spagnolo Luisito Suarez e il club nerazzurro non poteva esimersi dal ricordarlo e omaggiarlo. Questo il bellissimo messaggio di auguri: “Nato il 2 maggio del 1935 con il pallone nel destino, sviluppa da subito una tecnica sopraffina che lo distingue in tutta la sua carriera. Le giovanili al Deportivo La Coruña e l’esordio in prima squadra nel 52’ sono il trampolino per passare dopo una sola stagione al Barcellona, dove vince tutto, compreso il Pallone d’Oro e si imbatte in Helenio Herrera nel 1958″. Oggi ‘Luisito’ Suarez compie 85 anni e riceve gli auguri da FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi nerazzurri”.

L’ex giocatore approdò in nerazzurro nel 1961 grazie ad Angelo Moratti che, consigliato da Helenio Herrera, lo acquistò dal Barcellona. La sua avventura in nerazzurro durata fino al 1970, gli ha permesso non solo di vincere tutto, con 3 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali, ma anche di raggiungere le 333 presenze e 55 reti con i colori del cielo e della notte.