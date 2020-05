Schillaci: “Lautaro ha questo spirito combattivo di uscire sul campo in cerca di vita”

Inter, l’ex attaccante Salvatore Schillaci ha voluto dare un parere sia sulla situazione del calcio, sia del suo ‘collega’ Lautaro Martinez

INTER SCHILLACI INTERVISTA/ E’ stato il capocannoniere del Mondiale 1990 in Italia e con i suoi gol ci ha fatto sognare, prima del brusco risveglio con l’Argentina e la beffarda rete di Caniggia. L’ex attaccante Salvatore Schillaci è stato intervistato da L’Esportiu, per dare la sua opinione sul calcio e sul suo ‘collega’ Lautaro Martinez. Queste le sue parole sulla situazione del calcio in questo periodo di blocco, dovuto alla pandemia: “Nei primi mesi probabilmente cambierà molto. Stiamo parlando di uno sport in cui il contatto è essenziale e data la necessità di terminare i campionati come priorità, non è escluso che i calciatori possano avere qualche paura. È una situazione difficile per tutti, per la popolazione; per l’economia sarà un disastro e il calcio difficilmente farà eccezione”.

Per quanto riguarda l’attaccante dell’Inter, sogno proibito del Barcellona e non solo ha detto: “È migliorato molto in questa stagione. Con Antonio Conte ha riacquistato il suo sorriso e il suo entusiasmo. Poi è chiaro che non è un giocatore conformista, ha questo spirito combattivo che mi piace, di uscire sul campo in cerca di vita”.